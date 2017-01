Rapper Boef in beroep tegen veroordeling

TILBURG - Vlogger en rapper Boef heeft hoger beroep ingesteld tegen zijn veroordeling voor belediging van een agent en het negeren van zijn meldplicht. Dat bevestigde zijn advocaat woensdag na een bericht hierover in het Brabants Dagblad.

Door ANP - 25-1-2017, 10:48 (Update 25-1-2017, 10:48)

De Tilburgse rapper was twee weken geleden door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur, waarvan veertig uur voorwaardelijk.

Sofiane Boussaadia, zoals Boef heet, werd vorig jaar in september opgepakt toen hij jongeren zou hebben opgeroepen tot een vechtpartij met de aanhang van een rivaliserende rapper in Tilburg-Noord. Toen hij na vier dagen vrij kwam, zei hij in een filmpje op Snapchat dat hij de dochter van een agent 'zou neuken’.

Ook moest de rapper zich in september melden bij de politie, wat hij niet deed.