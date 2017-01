Ian McKellen blij met kinderloos bestaan

ANP Ian McKellen blij met kinderloos bestaan

LONDEN - Ian McKellen vindt het niet erg dat hij geen kinderen heeft. Dat met hem zelfs een einde komt aan een hele reeks McKellens vindt de inmiddels 77-jarige acteur ook geen probleem.

Door ANP - 25-1-2017, 11:23 (Update 25-1-2017, 11:23)

"Ik kan er echt niet mee zitten", zegt McKellen in het BBC-programma Who Do You Think You Are? "Ik denk dat ik altijd al heb geweten dat ik geen kinderen zou krijgen omdat ik homo ben. Dat zou vandaag de dag wel anders zijn geweest."

McKellen, de laatste jaren vooral bekend van zijn rol als Gandalf in The Lord of the Rings, is zelfs wel blij dat hij geen kinderen heeft. "Het opvoeden van kinderen lijkt me vreselijk moeilijk en zo weinig mensen zijn er goed in. Ik ben veel te egoïstisch."