ANP Acteurs Sky moeten toch loon krijgen

AMSTERDAM - De cast van de voortijdig gestopte musical Sky heeft toch recht op loon voor de periode dat zij een contract hadden. Het gerechtshof in Amsterdam stelde de negen acteurs en dansers dinsdag in het gelijk in het hoger beroep dat zij hadden aangespannen, bevestigt het hof en hun advocaat Sascha Janssen woensdag.

Door ANP - 25-1-2017, 15:03 (Update 25-1-2017, 15:03)

De procedure gaat over de voorwaarden voor het voortijdig opzeggen van het dienstverband. Zoals gebruikelijk bij veel theater- en tv-producties wordt een zogenoemde projectclausule gebruikt. Daarin staat dat medewerkers op straat gezet kunnen worden als een productie stopt voordat het contract eindigt.

De acteurs, onder leiding van hoofdrolspeelster Lone van Roosendaal, waren het hier niet mee eens en eisten dat zij werden doorbetaald gedurende de periode dat zij een contract hadden. De rechter gaat hier nu in mee. Die vindt dat de clausule niet binnen het ontslagrecht past. Janssen stelt dat de uitspraak mogelijk verstrekkende gevolgen heeft voor de tv- en musicalwereld.

Marco Borsato

De verschillende contracten van de castleden liepen tot oktober en januari. Zo'n veertig medewerkers van Sky die na het stopzetten van de musical ook direct zonder werk zaten, hadden zich wel in hun lot geschikt.

Sky, een musical van Marco Borsato en componist John Ewbank, werd vorig jaar na amper drie maanden stopgezet wegens gebrek aan belangstelling. Voor het verhaal, over een meisje dat wordt gepest en in een droomwereld vlucht, werd muziek van Borsato gebruikt.