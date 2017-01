Gordon in actie voor gezonder Nederland

DEN HAAG - Gordon maakt zich niet alleen hard voor Nederlandse ouderen. De zanger, presentator en koffiezaak-houder komt ook in actie voor een gezonder Nederland. Gordon is een van de vele bekende Nederlanders die zich aansloten bij de nieuwe gezondheidscampagne van de overheid.

Door ANP - 25-1-2017, 18:22 (Update 25-1-2017, 18:22)

In een woensdag verschenen online gidsje ‘Gezondheid! Daar kun je wat van maken’ geeft Gordon tips over ‘ouder worden zonder het te zijn’. Ook onder anderen Roué Verveer en Marc van der Linden werkten mee aan het boekje. De royaltydeskundige, die de afgelopen maanden tientallen kilo’s afviel, drukt de lezers op het hart dat er geen wondermiddel bestaat. “Wie echt wil afvallen, zal eerlijk op zoek moeten gaan naar wat de reden is voor het overgewicht.”

De nieuwe campagne van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en haar staatssecretaris Martin van Rijn omvat ook een aantal kookdemonstraties. Donderdag, vrijdag en zaterdag demonstreren koks in 125 supermarkten hoe je gezond, snel, makkelijk en goedkoop kookt. Mensen kunnen tijdens de boodschappen in enkele supermarkten ook Janny van der Heijden van televisiehit Heel Holland Bakt aanschieten met vragen over gezond eten.