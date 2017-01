Mary Tyler Moore (80) overleden

ANP Mary Tyler Moore (80) overleden

GREENWICH - Actrice en comédienne Mary Tyler Moore is woensdag op 80-jarige leeftijd gestorven. Ze overleed aan een longontsteking, liet de familie weten aan The New York Times.

Door ANP - 25-1-2017, 21:20 (Update 25-1-2017, 21:20)

Moore, bekend van The Dick Van Dyke Show en haar eigen The Mary Tyler Moore Show, stierf in het ziekenhuis. Dinsdagavond werd ze van de beademing gehaald. Moore overleed in het bijzijn van vrienden en haar echtgenoot, cardioloog Robert Levine.

De actrice won zeven Emmy’s met haar televisiewerk en was in 1981 genomineerd voor een Oscar voor haar rol in Ordinary People. Moore kampte al jaren met gezondheidsproblemen. Op haar 33e werd diabetes gediagnosticeerd. In 2011 moest ze onder het mes om een goedaardige hersentumor te laten verwijderen. Vrienden zeiden in 2014 dat ze hart- en nierproblemen had en bijna blind was.

Levine was haar derde echtgenoot, haar huwelijken met Dick Meeker en Grant Tinker liepen stuk. Met Tinker kreeg Moore een zoon, Richie. Hij kwam in 1980 op 24-jarige leeftijd om het leven bij een ongeluk. Moore overleefde ook haar jongere broer en zus.