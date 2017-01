Charlie had aardiger moeten zijn voor Ashton

ANP Charlie had aardiger moeten zijn voor Ashton

LOS ANGELES - Charlie Sheen heeft spijt van de manier waarop hij Ashton Kutcher heeft behandeld. De acteur kon het niet verkroppen dat Ashton in 2011 zijn rol in Two And A Half Men overnam en sneerde meermaals naar zijn opvolger.

Door ANP - 25-1-2017, 23:22 (Update 25-1-2017, 23:22)

"Ik was gemeen", gaf Charlie woensdag toe in een interview in de Kyle & Jackie O Show. "Ik verkeek me op de realiteit en hoe moeilijk het is een rol van een ander over te moeten nemen." Charlie werd in 2011 ontslagen bij Two And A Half Men, waarin hij de hoofdrol vertolkte, omdat hij het meermaals aan de stok had gekregen met de producers van de komedieserie.

Charlie had naar eigen zeggen beter moeten weten. "Ik nam in Spin City de rol van Michael J. Fox over toen hij te ziek was om te werken", zei de acteur. "Ik had aardiger moeten zijn voor Ashton." Charlie zei zelfs spijt te hebben van zijn houding naar zijn opvolger. "Hij had zo’n zware taak en ik was meer bezig met mijn ego dan zijn strijd. Dat vind ik spijtig."

De twee acteurs kwamen elkaar in oktober tegen, wat Charlie de gelegenheid gaf zijn excuses te maken. "Ik heb hem gedwongen de hand te schudden. Ik zei: gun me een kop koffie jongeman, en schudt mijn hand." Volgens Charlie was de ontmoeting 'ongemakkelijk'. "Hij dacht dat ik hem een klap wilde verkopen, maar ik wou alleen maar een knuffel geven."