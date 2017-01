Vervolg op The Secret Life Of Pets uitgesteld

LOS ANGELES - De release van de sequel van The Secret Life Of Pets is een jaar uitgesteld. Het vervolg op de film, die in Nederland dit jaar als Huisdiergeheimen uitkwam, staat nu gepland voor de zomer van 2019.

Door ANP - 26-1-2017, 4:16 (Update 26-1-2017, 4:16)

De animatiefilm laat zien wat huisdieren zoal uitspoken als hun baasjes aan het werk zijn. Het verhaal van de eerste film draaide om honden Max en Duke, die door toedoen van een groep katten hun huis kwijtraken. De twee hoofdrollen werden in de Engelstalige versie ingesproken door Louis C.K. en Eric Stonestreet, en in de Nederlandse editie door Fedja van Huêt en Frank Lammers. Huisdiergeheimen eindigde met ruim een miljoen bezoekers op de derde plaats in de top tien van meest bezochte films van 2016 in Nederland.

Filmstudio Universal bevestigde woensdag ook de geruchten over een vervolg op animatiefilm Sing. Sing 2, zoals de werktitel luidt, komt eind 2020 uit.