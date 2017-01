Oprah in tranen om Mary Tyler Moore

CHICAGO - Oprah Winfrey heeft het zwaar met het overlijden van haar rolmodel Mary Tyler Moore. Aan Entertainment Tonight vertelde ze dat het de eerste keer in jaren was dat ze heeft gehuild om het heengaan van een publiek figuur.

26-1-2017

"Ik ben erg dankbaar dat ik haar heb mogen vertellen wat ze voor mij als jonge, groeiende journalist in de dop heeft betekend", aldus Oprah, die in 1997 in haar talkshow werd verrast door Mary Tyler Moore. "Ik heb daarna meteen gezegd dat ik nooit meer verrast wilde worden, want dat was de keer dat iedereen mijn echte, lelijke huilgezicht heeft gezien. Ik kon niet meer praten, horen of denken."

Carrièrevrouw

De woensdag overleden actrice was in de jaren 70 de ster van The Mary Tyler Moore Show, die ging over een single vrouw van in de dertig die als nieuwsproducent werkte. Het was de eerste keer dat op de Amerikaanse televisie een nooit getrouwde, onafhankelijke carrièrevrouw centraal stond.

Ook andere sterren reageerden woensdag op de dood van het televisie-icoon, dat op 80-jarige leeftijd stierf. Vooral veel vrouwelijke Hollywoodfiguren bedankten Mary Tyler Moore voor het doorbreken van televisiegrenzen. "Ik zou niet kunnen doen wat ik nu doe zonder haar", liet Crazy Ex-Girlfriend-ster Rachel Bloom weten op Twitter. Viola Davis schreef: "Bedankt voor het eerste echte beeld van een vrouw die onafhankelijk, grappig en kwetsbaar was. Dank je voor het veranderen van het gezicht van televisie."

Sarah Jessica Parker bedankte de actrice op Instagram "voor elk perfect moment". Ellen DeGeneres liet weten: "Mary Tyler Moore veranderde de wereld voor vrouwen. Mijn gedachten zijn bij haar familie."