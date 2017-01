Johnny de Mol deelt Amstelpodium met Borsato

ANP Johnny de Mol deelt Amstelpodium met Borsato

ROTTERDAM - Presentator Johnny de Mol is donderdagavond gastartiest tijdens het muziekspektakel De vrienden van Amstel live in Ahoy Rotterdam. Dit verklapte Johnny donderdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10.

Door ANP - 26-1-2017, 9:50 (Update 26-1-2017, 9:50)

''Ik ben door Marco Borsato gevraagd om een moppie mee te zingen. Ik geloof dat we met piano’s boven de zaal vliegen en dan mag ik twee liedjes meezingen: Anne van Clouseau en Papa van Stef Bos. Ik vind het echt te gek om dit samen met Marco te mogen doen. Ik ben er best een beetje zenuwachtig voor."

Johnny de Mol neemt ook de presentatie voor zijn rekening van de show die live te zien is op RTL4.