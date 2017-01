Brooke Mueller verlaat afkickkliniek

ANP Brooke Mueller verlaat afkickkliniek

SALT LAKE CITY - Brooke Mueller heeft na twee maanden de afkickkliniek verlaten, om meer tijd te kunnen doorbrengen met haar tweelingzoontjes Max en Rob. ''Ze staat nog wel onder behandeling, maar is niet langer intern'', zegt haar halfzus Sydney Wolofsky tegen RadarOnline. ''Ze vonden dat het beste voor haar."

Door ANP - 26-1-2017, 13:54 (Update 26-1-2017, 13:54)

Brooke werd in november opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Salt Lake City nadat ze na een overdosis medicijnen was ingestort. Na een ontwenningskuur besloot de ex van Charlie Sheen naar een afkickkliniek te gaan. Haar ouders namen de zevenjarige tweeling in huis. Tegenwoordig is ze dus een poliklinisch patiënt.

''Brooke volgt nog iedere dag het programma op dezelfde plek en doet er dagelijks en op willekeurige momenten testen'', vertelt Sydney. "Ik denk niet dat ze iets bewust doet om haar herstel en relatie met de jongens op het spel te zetten. Ze weet hoe belangrijk het voor haar is."