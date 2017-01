Netflix koopt rechten dramaserie Oprah

LOS ANGELES - Oprah Winfrey's dramaserie Greenleaf is binnenkort te zien op Netflix. De streamingservice kocht volgens Variety de wereldwijde rechten van de serie.

Door ANP - 27-1-2017, 4:24 (Update 27-1-2017, 4:24)

Greenleaf werd afgelopen jaar in de VS uitgezonden op Oprahs eigen zender OWN. De eerste aflevering was het best bekeken programma ooit op het kanaal. Greenleaf gaat over een familie met die achternaam, die een megakerk in het zuiden van Amerika leidt. De presentatrice is producent van de show en is zelf ook geregeld te zien in de serie, als de zus van de moeder en oma uit de familie.

Het eerste seizoen van Greenleaf is wereldwijd beschikbaar op 3 maart. De tweede reeks wordt in de Verenigde Staten vanaf 15 maart uitgezonden op OWN. Voor de rest van de wereld moeten de afleveringen steeds een dag later beschikbaar komen.