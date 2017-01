Drake wil weer gaan acteren

NEW YORK - Drake hoopt op niet al te lange termijn zijn acteercarrière weer op te pakken. Na zijn tournee wil de rapper daar werk van gaan maken, vertelde hij donderdag in de postcast Cal Cast.

De muzikant werd op jonge leeftijd bekend vanwege zijn rol in de Canadese tienerserie Degrassi. Daarin speelde hij onder zijn echte naam Aubrey Graham ex-basketbalster Jimmy Brooks. In 2007 stopte hij met de serie om meer tijd te hebben voor zijn muziek. "Ik kan niet wachten me weer op acteren te storten", zei hij in de podcast. "Na de release van mijn Apple-playlist More Life en de tournee, ga ik mezelf positioneren als acteur en hopelijk wat mooie rollen pakken."

De Canadees heeft nog meer dromen buiten de muziekwereld. Zo vertelde hij dat hij graag ooit een eigen talkshow zou krijgen. "Ik hoop dat ik ooit in de positie kom dat ik elke avond een geweldig pak aan doe, en met een glas wijn erbij kan zitten lachen met mensen waarmee ik jaren heb samengewerkt in de business. En mensen iets te geven om 's avonds naar te kijken waar ze een goed gevoel van krijgen."