Ed Sheeran: Taylor Swift en ik slaan door

LONDEN - Ed Sheeran doet in het nieuwste nummer van het blad British GQ een boekje open over zijn onbegrensde ambitie, en voor het gemak spreekt hij ook maar meteen voor zijn beste vriendin Taylor Swift. "Taylor en ik slaan allebei een beetje door", vertelt Sheeran over hun beider ambities, "omdat we vroeger op school nooit populair waren".

Volgens de succesvolle Britse zanger draaft hij regelmatig nogal door in het bereiken van doelen, omdat hij voor zijn carrière niet bekend was met populair zijn. Datzelfde geldt voor zijn Amerikaanse vriendin Swift. "Er zit zeker een underdog-element in. Zij wil nu de grootste vrouwelijk ster ter wereld worden en ik de grootste mannelijke ster. Dat komt mede doordat wij altijd hoorden dat we dat nooit zouden bereiken. Dat ga je de lat hoog leggen om het tegendeel te bewijzen."

Zijn hoogst haalbare doel? Adele verslaan. "Adele is de enige die de afgelopen tien jaar meer platen verkocht dan ik. Daar moet ik dus overheen. Het is nogal hoog gegrepen, haar laatste album ging 20 miljoen keer over de toonbank, maar als ik haar niet als benchmark stel doe ik mijzelf tekort."