ANP Mariah Carey stelt kinderen voor aan vriend

LOS ANGELES - Hoewel de verlovingsgeruchten nog steeds stellig worden ontkend, neemt de relatie tussen Mariah Carey en Bryan Tanaka wel steeds serieuzere vormen aan. De tortelduifjes werden donderdag gespot terwijl ze samen de vijfjarige tweeling van Carey naar hun sportclub brachten. De 33-jarige vriend van de zangeres droeg Carey's dochter Monroe zelfs gezellig op zijn schouders.

Door ANP - 27-1-2017, 15:11 (Update 27-1-2017, 15:11)

De 47-jarige zangeres was, voordat ze een relatie kreeg met haar achtergronddanser Bryan Tanaka, verloofd met James Packer. In de achttien maanden dat de twee samen waren, is hij nooit met haar kinderen gezien. In oktober gingen Carey en de Australische miljonair uit elkaar. Tanaka zou volgens geruchten de reden zijn voor de breuk.