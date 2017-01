Rihanna bezoekt scholen in Malawi

LILONGWE - Rihanna is in Malawi om meer aandacht te vragen voor onderwijs. De 28-jarige zangeres gaat in het Afrikaanse land langs bij verschillende scholen en spreekt met locale politici. Dat meldt People.

Door ANP - 27-1-2017, 19:10 (Update 27-1-2017, 19:10)

Foto’s van Rihanna dansend met Malawische scholieren en in klaslokalen verschenen vrijdag op social media. Zelf zwijgt Rihanna in alle toonaarden over haar reis. Ze is op pad voor haar eigen Clara Lionel Foundation en als ambassadeur van Global Citizen en Global Partnership for Education.

Rihanna lanceerde haar eigen stichting in 2012. De Clara Lionel Foundation, vernoemd naar de grootouders van de zangeres, zet zich wereldwijd in voor betere gezondheidszorg, beter onderwijs en meer aandacht voor kunst en cultuur.

Rihanna is overigens niet de enige wereldster die momenteel in Malawi is. Ook Madonna is in het Afrikaanse land, zij bezoekt verschillende projecten die gesteund worden door haar stichting Raising Malawi. Volgens hardnekkige geruchten is de Queen of Pop ook bezig met de adoptie van een Malawische tweeling, maar die verhalen sprak ze eerder deze week tegen.