Kensington en Kraantje Pappie op Appelpop

TIEL - Kensington en Kraantje Pappie staan dit jaar op Appelpop. De festivalorganisatie maakte vrijdag de eerste namen voor de 26e editie bekend.

Door ANP - 27-1-2017, 19:32 (Update 27-1-2017, 19:32)

Ook zangeres en vlogger Teske is in september van de partij. Appelpop, het grootste gratis muziekfestival van Nederland, vindt dit jaar plaats op 8 en 9 september in Tiel.

Appelpop trok vorig jaar 152.000 mensen. Toen stonden onder anderen Guus Meeuwis, Marco Borsato, Douwe Bob en Crystal Fighters op het podium op de Waalkade.