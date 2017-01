Lindsay Lohan ontmoet Twittermeisje Aleppo

ANKARA - De Syrische Bana Alabed heeft er sinds vrijdag een vriendin bij. Het zevenjarige meisje dat wereldberoemd werd met haar Twitterverslagen vanuit Oost-Aleppo heeft actrice Lindsay Lohan ontmoet. Op Twitter noemt Bana de gevallen actrice ‘mijn nieuwe vriendin’.

Door ANP - 27-1-2017, 21:15 (Update 27-1-2017, 21:15)

Lindsay reist de laatste maanden geregeld naar Turkije en Griekenland om Syrische vluchtelingen een hart onder de riem te steken. Vrijdag reisde de actrice naar Ankara voor een ontmoeting met Bana. Met het meisje nam Lindsay een videoboodschap op, waarin ze ‘iedereen in Syrië en alle vluchtelingen’ opriep sterk te zijn. “Dat kunnen jullie, net als Bana.”

In Turkije trof Lindsay ook de Turkse president Erdogan. Hij haalde Bana en haar moeder vorige maand uit Oost-Aleppo. Nadat het meisje via Twitter om Erdogans hulp had gevraagd, stuurde hij een helikopter naar Syrië om Bana en haar moeder op te halen.