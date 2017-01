‘Selena Gomez met The Weeknd naar Italië’

ANP ‘Selena Gomez met The Weeknd naar Italië’

FLORENCE - Selena Gomez geniet van de eerste vakantie met haar nieuwe lover The Weeknd. De tortelduifjes werden vrijdag gespot in de Italiaanse stad Florence.

Door ANP - 27-1-2017, 22:01 (Update 27-1-2017, 22:01)

Voorbijgangers keken raar op toen ze Selena en Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd, zagen lunchen in een trattoria. Vrijdagmiddag werden de twee gespot in de Uffuzi, het wereldberoemde kunstmuseum. Foto’s van Selena die om Abels nek hangt doen de ronde op social media.

De romance van Selena en Abel kwam ruim twee weken geleden aan het licht toen de twee na een date in Los Angeles op de gevoelige plaat werden vastgelegd. Hoe lang de zanger en zangeres al daten, is niet bekend.

Abel had tot november een relatie met Bella Hadid. Het half-Nederlandse model liet doorschemeren niet blij te zijn dat haar ex weer vlinders in zijn buik heeft. Selena had jarenlang een veelbesproken knipperlichtrelatie met Justin Bieber.