Koos Alberts heeft heimwee naar de Jordaan

HIERDEN - Koos Alberts woont al 30 jaar op de Veluwe, maar zou het liefst terugkeren naar de Amsterdamse Jordaan. "Waar ik mijn vrouw Joke in de bios stiekem kusjes gaf... Jongen, daar wil ik het tot mijn einde rooien. Maar ja, ik krijg Joke niet mee", zegt de volkszanger in het AD.

Door ANP - 28-1-2017, 9:24 (Update 28-1-2017, 9:24)

Joke en Koos Alberts, die vrijdag 70 wordt, zijn juist op zoek naar een andere woning in de buurt van Harderwijk. Ze denken aan een bungalow, waarin Koos zich goed kan bewegen. Joke vindt Amsterdam, met zijn bruggen en grachten, niet handig voor Koos, die al 29 jaar aan zijn rolstoel is gekluisterd.

Toch blijft Koos tot zijn dood een Amsterdammer. Als hij een kerkklok hoort, denkt hij aan de Westertoren. "Dan kan ik spontaan tranen wegpinken. Man, man... Ik was een Ciske de Rat, een Danny de Munk. Precies zo. We waren altijd op straat en dan kwam er soms een wagen met frisdrank langs, wat mooi. Dan jatten we achter het zeil snel de flesjes cola uit kratten. Die dronken we met één teug leeg."