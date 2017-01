Arjen Lubach wil niet kiezen

AMSTERDAM - Nu Arjen Lubach als onderdeel van het dj-duo The Galaxy een contract heeft getekend bij het internationale boekingskantoor ACE Agency, betekent dat niet dat zijn carrière als tv-presentator in gevaar komt. "Welnee. Ik kan het combineren; ik hoef niet te kiezen en dat wil ik ook niet", zegt Arjen zaterdag in Het Parool.

Door ANP - 28-1-2017, 10:12 (Update 28-1-2017, 10:12)

De host van Zondag met Lubach krijgt al zijn hele leven te horen dat hij zich volledig ergens op zou moeten richten, maar liever doet hij gewoon waar hij zin in heeft. "Vaak is in mijn leven gezegd: hier moet je mee doorgaan. Toen ik een hitje had, zeiden ze: daar moet je er nog tien van maken. Ging ik radio maken, hoorde ik: dit is je leven nu. Schreef ik comedy, moest ik voor altijd het theater in", aldus Arjen. "Fuck dat. Ik ben altijd koppig geweest. Ik doe vooral wat ik wil en tot dusver gaat het goed."

Afgelopen week werd Lubach wereldnieuws toen een filmpje uit zijn show viral ging. De video waarin 'Nederland' de Amerikaanse president Donald Trump verwelkomt in diens eigen woorden werd tientallen miljoenen keren bekeken.