ANP Zanger van 2 Belgen overleden

GENT - De Belgische muzikant Rembert De Smet is overleden. Hij was vooral bekend van de groep 2 Belgen. De zanger leed aan kanker. Hij is 63 jaar geworden, melden Belgische media zaterdag.

Door ANP - 28-1-2017, 16:27 (Update 28-1-2017, 16:27)

De Smet scoorde in de jaren tachtig met 2 Belgen enkele hits met onder meer Lena, Queen of Mine en Opération Coup de Poing, die het vooral in België goed deden. Lena groeide daar zelfs uit tot een klassieker. In Nederland werd het nummer een bescheiden hitje. De single kwam in 1985 tot plaats 39 in de Single Top 100.