ANP Geri noemt zwangerschap een wonder

LONDEN - Geri Halliwell vindt het een mirakel dat ze op haar leeftijd op natuurlijke wijze een kindje heeft gekregen. De 44-jarige zangeres heeft naar eigen zeggen geluk gehad. "Ik zie het als een wonder", zegt Geri tegen The Sunday Times. "Ik herinner mezelf er dagelijks aan dat dit absoluut een groot geschenk is."

Door ANP - 29-1-2017, 15:10 (Update 29-1-2017, 15:10)

De voormalig Spice Girl beviel vorige week van zoontje Monty. Het is Geri's eerste kind met haar man Christian Horner. Uit een eerdere relatie heeft de zangeres al een dochter, de tienjarige Bluebell.

Geri, die op jonge leeftijd met de eetstoornis boulimia worstelde, gaat in tegenstelling tot veel andere bekende moeders niet al te fanatiek proberen om weer op gewicht te komen. "Op dit moment is de trap op lopen al zwaar genoeg. Geloof me, ik weet alles van diëten maar soms is het niet te doen. Ik heb lange tijd geprobeerd een perfecte balans te vinden. Soms is het echter belangrijker om jezelf een break te geven en te zeggen: het is beste oké om chocolade en taart te eten, zolang je de balans maar vindt."