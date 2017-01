Liefde houdt Beckhams bij elkaar

LONDEN - David en Victoria Beckham houden na bijna achttien jaar huwelijk nog steeds zielsveel van elkaar. En dan maakt het niet uit als het soms even wat minder gaat. Volgens David overwint de liefde nog steeds.

Door ANP - 29-1-2017, 16:23 (Update 29-1-2017, 16:23)

"Natuurlijk maak je wel eens fouten gedurende de jaren, we weten allemaal dat het huwelijk moeilijk is maar het gaat erom hoe je daarmee omgaat", zei de oud-voetballer zondag op de Britse Radio 4. "Wanneer wij het moeilijk hebben, praten we met elkaar. Niemand kent ons immers beter dan wijzelf."

Dat ze enkel bij elkaar zouden blijven voor de naam, is volgens David onzin. "Natuurlijk niet. We blijven bij elkaar omdat we van elkaar houden."