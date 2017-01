Lieke onzeker voor liveshows Idols

ANP Lieke onzeker voor liveshows Idols

HILVERSUM - Het is onzeker of Lieke van Lexmond samen met Ruben Nicolai de liveshows van Idols kan presenteren. De presentatrice is zwanger en de baby komt mogelijk begin april, vertelde ze in Carlo’s TV Café. De liveshows beginnen half april.

Door ANP - 29-1-2017, 22:05 (Update 29-1-2017, 22:05)

Mogelijk moet Ruben de klus in zijn eentje klaren. Dat moest hij ook al even tijdens de voorronden. Een ervan werd opgenomen in Curaçao. Vanwege het zika-virus dat daar heerst, liet Lieke die trip aan zich voorbij gaan.

Lieke hoopt natuurlijk dat ze de liveshows wel kan doen. “Ik ben dan als het goed is net bevallen en heb dan een prachtige zoon in mijn armen”, zei ze. “Wat dat betreft sta ik er heel nuchter in, als ik me goed voel, ga ik het doen.” En mocht de kleine zich onverhoopt later aandienen? “Dan gaat Ruben het alleen doen”, aldus Lieke.