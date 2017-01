Zoey Ivory klaar voor Miss Universe

MANILLA - De Nederlandse kandidate voor Miss Universe, Zoey Ivory, is klaar voor de competitie. Dat zegt ze op de rode loper vorafgaande aan het evenement.

Door ANP - 30-1-2017, 1:27 (Update 30-1-2017, 1:27)

"Ik heb er ontzettend veel zin in, we repeteren al dagen. Maar ergens is het ook treurig want na vandaag is het allemaal voorbij", aldus de Nederlandse miss.

De verkiezing voor Miss Universe werd in 2015 gewonnen door Pia Alonzo Wurtzbach uit de Filipijnen. Het evenement vindt om die reden dit jaar plaats in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Zoey Ivory vertegenwoordigt als Miss Nederland 2016 ons land tijdens de competitie.

Volgens ingewijden zijn de favorieten voor dit jaar wederom Miss Filipijnen, maar ook Miss Venezuela en Miss Brazilië gooien hoge ogen. De Verenigde Staten won acht keer de missverkiezing, gevolgd door Venezuela dat zeven keer een Miss Universe leverde.