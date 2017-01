Iraanse regisseur niet naar Oscaruitreiking

TEHERAN - De Iraanse regisseur Asghar Farhadi gaat niet naar de Oscaruitreiking eind februari in Los Angeles in de Verenigde Staten. Farhadi's film The Salesman is genomineerd voor een Oscar voor de beste buitenlandse film.

30-1-2017

De Iraniër heeft een geldig visum maar heeft besloten zich solidair op te stellen met zijn landgenoten, nadat president Trump reizigers uit zeven moslimlanden, waaronder Iran, de toegang tot de VS heeft ontzegd. Tegen het inreisverbod van moslims uit de betreffende landen is binnen en buiten de Verenigde Staten hevige weerstand ontstaan.

Farhadi liet eerder weten juist wel naar de uitreiking in Los Angeles te willen afreizen om een statement te maken over het beleid van Donald Trump. "Maar mijn aanwezigheid is nu afhankelijk van mitsen en maren en dat is voor mij onacceptabel", liet Farhadi weten aan de New York Times.

Naast Farhadi zijn een aantal Syrische vrijwilligers die centraal staan in de genomineerde documentaire Whie Helmets ook niet aanwezig bij de uitreiking. De Syriërs, die hulp verlenen aan getroffen landgenoten, krijgen vanwege het inreisverbod geen visum.