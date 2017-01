Eerste soloplaat Camila Cabello gelekt

LOS ANGELES - De eerste soloplaat van het voormalige lid van Fifth Harmony, Camila Cabello, is gelekt op het internet. Zo weet Us Weekly.

Door ANP

De single met de titel Love Incredible komt een maand nadat Cabello de populaire meidengroep Fifth Harmony verliet na ruzie met de andere bandleden. De soloplaat is een crossover tussen pop, R&B en dance.

De Noorse producent Cashmere Cat werkte mee aan de single. Cat is een bekende producer die onder andere samenwerkte met zangeressen Ariana Grande, Britney Spears en Selena Gomez.

Het is niet duidelijk of de single van de 19-jarige Cubaans-Amerikaanse Cabello onderdeel is van een soloalbum of van het aanstaande vierde studioalbum van Cashmere Cat.