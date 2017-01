Acteurs Van Kooten en Stoof gaan bierbrouwen

AMSTERDAM - Acteurs Kasper van Kooten en Patrick Stoof gaan zelf bier brouwen. Hun biertje heet Leven in de Brouwerij, gelijk aan de titel van het nieuwe tv-programma dat maandagavond (NPO1, 20.25 uur) begint. In het AVROTROS-programma gaan ze de kunst afkijken bij de talrijke Nederlandse bierbrouwers.

Door ANP - 30-1-2017, 8:08 (Update 30-1-2017, 8:08)

De bevriende acteurs hebben tien weken de tijd om het perfecte recept voor hun eigen brouwsel te ontwikkelen. "In onze zoektocht naar het perfecte bier trekken we het hele land door, van diep in Zeeland en het prachtige Limburg en de monniken in Brabant tot driehoog achter in Amsterdam", vertelt Kasper over de ontdekkingsreis.

Van Kooten en Stoof leerden elkaar 25 jaar geleden kennen op de theaterschool. Kasper: "We hebben samen op Curaçao stage gedaan door theaterlessen te geven aan kinderen en aan het strand heerlijk bier dronken dat was gebrouwen van zeewater. De vriendschap heeft zich altijd voortgezet."

Bijzonder bestanddeel

Niet eerder werkten ‘wijnman’ Kasper en bierliefhebber Patrick samen. "Dit programma biedt ons eindelijk de mogelijkheid om eens samen iets te doen. We zijn apart van elkaar benaderd en allebei noemden we elkaars naam toen ze ons vroegen een partner te kiezen. We hebben ze vooraf wel gewaarschuwd dat we eigenlijk niets van bier afweten, maar dát vonden ze geen probleem maar juist een goed uitgangspunt om de kijkers mee te nemen op ontdekking. Er is een wereld voor me opengegaan. Er zijn in Nederland wel vier- tot vijfhonderd brouwerijen en talloze thuisbrouwers", zegt Kasper.

Het bier dat Van Kooten en Stoof zelf leren brouwen is volgens het duo het resultaat van een zoektocht van hun beider smaken. Kasper: "Patrick houdt van stevig en bitter. Ik neig naar een ronde en zoete smaak. Wat we maken is een combinatie van onze smaken en karakters. Hoe het smaakt? Een licht bittertje met een citroenachtig smaakje en met een bijzonder bestanddeel dat ik nog niet wil verklappen." Patrick: "Het was vallen en opstaan. Ik ben er apetrots op dat we het voor elkaar hebben gekregen. Ik raakte echt geëmotioneerd toen we het resultaat van ons brouwsel voor het eerst proefden en ik de flesjes met ons eigen etiket van de band zag rollen."

Volgens Patrick Stoof zijn het vooral de verhalen van de bierbrouwers die het programma de moeite waard maken: "Totaal onkundig zijn we eraan begonnen en gaandeweg leren we steeds meer over bier en de verschillende smaken en de kijker leert met ons mee. We gaan echt als twee vrienden op zoek naar de verhalen achter bier. Het gaat niet alleen over bier, maar over passie. We mogen het eigenlijk niet zeggen van onze Belgische regisseur, maar er komen hele bijzondere bieren uit Nederland. Nederlandse bierbrouwers worden uitgenodigd voor bierfestivals in Amerika. De diversiteit van smaken en soorten is groot en het zijn veel mensen die ervan genieten."