John Jones kwaad op goede vriend Adèle

ANP John Jones kwaad op goede vriend Adèle

ROTTERDAM - John Jones is boos op acteur en zanger Eric Beekes, de goede vriend en verzorger van zijn vorige week zaterdag overleden moeder Adèle Bloemendaal. “Ik wil niets meer met hem te maken hebben”, zegt John in het AD. “Er is zonder hem al genoeg verdriet. Ik wil gewoon mijn moeder, een sterke vrouw en lieve oma, herinneren met liefde.”

Door ANP - 30-1-2017, 8:32 (Update 30-1-2017, 8:32)

“Hij bedoezelt de nagedachtenis van mijn moeder”, vindt John. Hij en Eric liggen elkaar al jaren niet. Beekes leerde de ‘grand old lady van de komedie’ zo’n zestien jaar geleden kennen en werd een goede vriend van haar. “Hij zag in mij een bedreiging, dacht dat ik hem bij haar - zijn speeltje - weg wilde houden”, zegt John nu. “Dat was niet zo, ik vond het fijn voor mijn moeder dat ze een goede vriend had die midden in de nacht nog voor haar klaarstond.”

Volgens John sprak Eric geregeld met de pers over zijn moeder. “Later ontdekte ik dat hij een spreekbuis was van de roddelpers. Zo achterbaks.” Beekes sprak meermaals over de gezondheid van Adèle, ook haar overlijden bevestigde hij vorige week aan De Telegraaf. John noemt ‘al die verhalen in de bladen’ puur aandachttrekkerij.

Beekes laat het AD weten het moeilijk te vinden te reageren op het verhaal van John. “Ik wil geen gedoe. Het klikte niet goed tussen John en mij. Ik was heel close met Adèle, hij had een minder sterke band met haar. Adèle en ik waren altijd samen. Ik heb voor haar gedaan wat ik kon doen.”