ANP Antonio Banderas met spoed naar ziekenhuis

CHERTSEY - Antonio Banderas is vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De 56-jarige acteur had na het sporten last van pijn op zijn borst, meldt The Sun.

Door ANP - 30-1-2017, 9:54 (Update 30-1-2017, 9:54)

Antonio, die sinds 2015 in Groot-Brittannië woont, werd donderdag per ambulance naar het ziekenhuis in Chertsey gebracht. De acteur werd ter observatie opgenomen, artsen vonden het al snel weer veilig hem naar huis te sturen.

In een reactie aan The Sun laat Antonio weten het medisch personeel dat hem heeft geholpen dankbaar te zijn. De acteur zegt dat hij in het ziekenhuis belandde na ‘een aanval’.