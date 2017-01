BN'ers nemen het woord over vrijheid

UTRECHT - Programmamakers Eric Corton en Prem Radhakishun, cabaretier Dolf Jansen, journalist Fidan Ekiz en documentairemaker Sunny Bergman zijn gestrikt voor de zogeheten Vrijheidscolleges. Deze jaarlijkse lezingen over vrijheid vinden plaats tussen 12 maart en 5 mei in tien provincies in het land.

Door ANP - 30-1-2017, 10:07 (Update 30-1-2017, 10:07)

Ook schrijfsters Simone van Saarloos en Naema Tahir en oud-politicus Boris van de Ham behoren tot de sprekers. Op zondag 12 maart heeft Amerikadeskundige Maarten van Rossum de eer om de reeks te beginnen in het Utrechtse TivoliVredenburg. Enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen gaat hij in op de kwetsbaarheid van de democratie.

De Vrijheidscolleges vinden ieder jaar plaats door bekende opiniemakers met de 'Vier Vrijheden' van de voormalige Amerikaanse president Franklin Delano Rooseveldt als thema. De lezingen zijn gratis en worden georganiseerd door de tien bevrijdingsfestivals in het land in de aanloop naar 5 mei.