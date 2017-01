Sterren trekken hard van leer tegen Trump

LOS ANGELES - Voor veel acteurs was de uitreiking van de Screen Actors Guild-awards zondagavond een gelegenheid om hard uit te halen naar de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Op de rode loper en tijdens de awardshow kreeg Trump veel kritiek te verduren vanwege zijn inreisverbod voor moslims.

Door ANP - 30-1-2017, 10:42 (Update 30-1-2017, 10:42)

Zo verscheen The Big Bang Theory-acteur Simon Helberg op de rode loper met een bordje met de tekst ‘refugees welcome’. Zijn echtgenote actrice Jocelyn Towne schreef ‘Let them in’ op haar borst. Actrice Kerry Washington maakte een statement door een veiligheidsspeld op de mouw van haar jurk te prikken. “Ik draag er eentje vanavond”, kondigde Kerry voor aanvang van de uitreiking aan op social media. “We stoppen niet met het vechten voor onze vrijheid en die van onze medeburgers en andere mensen.”

Ook tijdens de awardshow kreeg Trump de wind van voren. Ashton Kutcher bekritiseerde Trumps migratiebeleid al in het openingswoord. Hij heette niet alleen de genodigden welkom, maar ook ‘iedereen op de luchthavens die thuishoren in mijn Amerika’. “Jullie maken deel uit van wie wij zijn. We houden van jullie en heten jullie welkom.”

Verschillende winnaars grepen hun bedankspeech aan om uit te halen naar de nieuwe Amerikaanse president. Zo noemde Julia Louis-Dreyfus, wier vader vluchtte uit het door nazi’s bezette Frankrijk, het inreisverbod ‘een schande en on-Amerikaans’. Ook de cast van Stranger Things haalde uit naar Trump. “We zullen onderdak geven aan de freaks en verschoppelingen”, zwoer acteur David Harbour. “En we zullen de monsters verjagen.”