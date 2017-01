Van Morrison speelt in tuin Paleis Soestdijk

BAARN - Van Morrison verzorgt deze zomer een concert in de tuin van Paleis Soestdijk. De Noord-Ierse zanger staat op zaterdag 8 juli in het kader van Royal Park Live in de paleistuin. Kaarten zijn vanaf woensdagochtend te koop, maakte de organisatie maandag bekend.

Door ANP - 30-1-2017, 11:17 (Update 30-1-2017, 11:17)

Het concert van Van Morrison is het eerste in een reeks zomeravondconcerten die tussen 6 en 9 juli plaatsvindt in de tuin van Soestdijk. Vorig jaar speelden onder anderen Damien Rice, Counting Crows en Bløf tijdens Royal Park Live in de paleistuin.

Van Morrison komt niet alleen voor Royal Park Live naar Nederland. De Brown Eyed Girl-zanger staat deze zomer ook op North Sea Jazz.