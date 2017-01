La La Land profiteert van Oscarnominaties

ANP La La Land profiteert van Oscarnominaties

AMSTERDAM - De musical La La Land profiteert in de bioscopen van het recordaantal Oscarnominaties dat de film afgelopen dinsdag ontving. La La Land kreeg veertien nominaties en maakt kans op beeldjes in vrijwel alle belangrijke categorieën.

Door ANP - 30-1-2017, 12:38 (Update 30-1-2017, 12:38)

Ruim een maand na de release van de film in de Nederlandse theaters is het aantal bezoekers de afgelopen week met 10 procent gestegen, laat distributeur Independent Films maandag weten. Vanaf donderdag gaan meer bioscopen de film vertonen; in totaal komen er zeventien zalen bij die La La Land ook gaan draaien.

Tot nu toe hebben meer dan 265.000 bezoekers de musical gezien. La La Land vertelt over de liefde tussen een actrice (Emma Stone) en een jazzpianist (Ryan Gosling).

De film kreeg vrijwel alleen maar positieve recensies en won eerder al zeven Golden Globes. Ook werd de musical door de Nederlandse filmpers uitgeroepen tot de beste bioscooptitel van 2016.