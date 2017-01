Selena Gomez bevestigt date met The Weeknd

ANP Selena Gomez bevestigt date met The Weeknd

VENETIË - Selena Gomez heeft met een video op Instagram haar gescharrel met The Weeknd bevestigd. Selena maakte de video tijdens een boottochtje in Venetië en voorzag de beelden van een hartje-emoji. Na de onthulling heeft ze de video weer verwijderd.

Door ANP - 30-1-2017, 16:10 (Update 30-1-2017, 16:10)

Het is de eerste keer dat Selena en Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd, er openlijk voor uit komen dat ze daten. De tortelduifjes werden vrijdag al gespot in Florence, onder meer in het wereldberoemde kunstmuseum Uffuzi.

De romance van Selena en Abel kwam ruim twee weken geleden aan het licht toen de twee na een date in Los Angeles op de gevoelige plaat werden vastgelegd. De zanger, die werd geboren als Abel Tesfaye, had tot november een relatie met Bella Hadid. De twee gingen na anderhalf jaar uit elkaar omdat ze het beiden te druk hadden met werk. Selena had jarenlang een knipperlichtrelatie met Justin Bieber.