ANP Martin Garrix nam date mee naar Malediven

HILVERSUM - Martin Garrix is aan het daten met het Nederlandse model Charelle Schriek. De dj gaf maandag in de Coen en Sander Show op Radio 538 duidelijkheid over zijn relatiestatus. ''Ik ben aan het daten'', zei Martijn Garritsen in antwoord op vragen van luisteraars.

Door ANP - 30-1-2017, 18:20 (Update 30-1-2017, 18:20)

"We hebben het super gezellig samen. We zijn naar de Malediven geweest, maar we hebben er nog geen stempel op gedrukt'', zei Martin Garrix, de artiestennaam van de twintigjarige Martijn Garritsen. ''Wie weet wat er van gaat komen, we zijn allebei druk met ons eigen leven. Zij doet fulltime modellenwerk. Ik ben nu in Nederland, maar zij zit in Australië. Wie weet, in de toekomst."

Martin Garrix denkt wel dat het mogelijk is om als drukbezet dj een relatie op te bouwen. ''Ja natuurlijk, uiteindelijk gaat alles om balanceren, niet alleen in relaties maar ook met familie en vrienden. Ik denk dat ik nu wel een hele chille balans heb gevonden tussen vrienden, familie, toeren en muziekmaken."