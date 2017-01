Toots Thielemans herdacht met munt

ANP Toots Thielemans herdacht met munt

BRUSSEL - De Koninklijke Munt van België heeft maandag het eerste zilveren muntstuk geslagen ter nagedachtenis aan Toots Thielemans. Het is een muntstuk van 20 euro. Er worden 5000 exemplaren geslagen van de zilveren munt.

Door ANP - 30-1-2017, 20:12 (Update 30-1-2017, 20:12)

De jazzmuzikant en musicus overleed vorig jaar op 94-jarige leeftijd. De weduwe van Toots Thielemans was maandag bij de plechtigheid aanwezig, evenals andere familieleden van de muzikant. "Ik vond het een zeer goed idee om dit te doen", zo zegt zijn weduwe Huguette Thielemans. "Zo lang er over hem gesproken wordt ben ik blij, want het houdt hem in leven."

De voorzijde van de munt toont Toots Thielemans zoals de meeste mensen hem kennen: lachend, en met een mondharmonica in zijn hand. Ook zijn naam en zijn geboorte- en sterftejaar worden vermeld. "Ik weet dat Toots hier erg gelukkig mee zou geweest zijn'', zegt Vronique Heene, een nicht van Toots Thielemans. "Al zou hij gezegd hebben dat hij dat hij dit niet verdient."

Later dit jaar volgt nog een munt voor de zestigste verjaardag van de stripfiguur Guust Flater.