Caitlyn Jenner toont video over covershoot

LOS ANGELES - Caitlyn Jenner toont in een nieuwe video backstagebeelden van de fotoshoot voor de cover van haar biografie die eind april verschijnt. De 67-jarige realityster gaf maandag via social media en op haar website beelden vrij van de fotosessie waarmee ze eveneens de cover onthult.

Door ANP - 30-1-2017, 21:13 (Update 30-1-2017, 21:13)

De video begint met een citaat van Caitlyn: ''Denk aan het ontkennen van je binnenste kern en je ziel. En tel daarbij de meest onmogelijke verwachtingen op van de mensen omdat je de personificatie bent van De Amerikaanse Atleet''.

''Na een leven van geheimen en een lange persoonlijke worsteling leer Caitlyn Jenner eindelijk te leven als haar echte zelf'', gaat de videoclip verder.

Het boek The Secrets Of My Life komt op 25 april uit in de Verenigde Staten en twee dagen later in het Verenigd Koninkrijk. De biografie is een samenwerking tussen Caitlyn en journalist Buzz Bissinger, die het verhaal voor Vanity Fair schreef waarmee ze in 2015 naar buiten trad als transgender.

De voormalig atleet (67) vertelt in haar memoires over haar overgang van Bruce naar Caitlyn, en over de invloed die dat had op haar jeugd, drie huwelijken, olympische carrière en de band met haar kinderen en stiefkinderen. In de biografie komen ook mensen uit haar omgeving aan het woord over Caitlyn en over Bruce.