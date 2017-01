Rik van de Westelaken twijfelde over quiz

AMSTERDAM - Toen hij voor het eerst gevraagd werd voor een kennisquiz op SBS, stond Rik van de Westelaken niet meteen te springen. Dat vertelt de presentator van 5 Golden Rings in Viva.

31-1-2017

"Eerlijk is eerlijk, daar heb ik even over getwijfeld, want tja, een quiz bij SBS6", aldus de oud-nieuwslezer, die een dergelijk programma associeerde met glitter en glamour. "Ik wist niet goed of dat wel bij mij paste én of ik dat wel kon."

Het was uiteindelijk John de Mol die Rik overhaalde toch de presentatie van 5 Golden Rings op zich te nemen. "Hij liet me zien wat voor spectaculaire quiz het is, met mooie visuals, grafische elementen en best lastige vragen ook. Waar ligt bijvoorbeeld de appendix? En dan exact op de millimeter aanwijzen hè. Toen hij zei dat ik gewoon mezelf, Rik, de journalist met z’n droge gevoel voor humor mag blijven, dacht ik: weet je wat, ik ga het gewoon doen.”