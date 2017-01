Duo-presentatie Brit Awards na afzeggen Bublé

ANP Duo-presentatie Brit Awards na afzeggen Bublé

LONDEN - Dermot O'Leary en Emma Willis vervangen Michael Bublé volgende maand als hosts van de Brit Awards. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. De Canadese zanger heeft afgezegd vanwege zijn zoontje Noah, die aan leverkanker lijdt.

Door ANP - 31-1-2017, 9:00 (Update 31-1-2017, 9:00)

"Onze gedachten gaan uit naar Michael en zijn familie. Hopelijk zien wij hem in de toekomst nog eens op ons podium", zegt voorzitter van de Brits Jason Iley, die blij is met Michaels vervangers. "Ze zijn de meest gevraagde Britse presentators, met een enorme passie voor muziek." O'Leary doet al jaren X Factor op de Britse televisie, terwijl Willis presentatrice is bij tegenhanger The Voice. De Brit Awards worden op 22 februari uitgereikt in de O2 Arena in Londen.

Michael Bublé en zijn vrouw Luisana maakten begin november bekend dat hun driejarige zoon ernstig ziek is. De muzikant liet toen al weten dat hij al zijn concerten en andere verplichtingen afzegde om tijd door te brengen met zijn gezin.