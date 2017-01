O'G3NE: niet meest gunstige loting

HILVERSUM - O'G3NE is niet op de meest gunstige plaats beland in de halve finales van het Eurovisiesongfestival. Dat zeiden de drie zussen in een reactie tegen 538 Nieuws.

Door ANP - 31-1-2017, 14:56 (Update 31-1-2017, 14:56)

Het trio heeft een plek gekregen in het eerste deel van de tweede halve finale op 11 mei, waaraan een land meer meedoet. Daarin nemen ze het op tegen landen als Rusland, Roemenië en Hongarije, landen die meestal de finale halen.

"Als je goed kijkt naar de plaats en hoe en wat, dan is het niet de meest gunstige situatie denk ik", vindt Shelly. Toch maakt dat voor de meiden niet per se een groot verschil. "Wij hebben zelf ook een beetje het idee dat je van iedereen moet kunnen winnen dus in principe maakt het niet uit wie er voor en na je zijn en in welke halve finale je staat. Je hebt natuurlijk soms mazzel als er dingetjes mee zitten maar ik denk dat we evenveel goede kans maken."

Met welk nummer het trio naar Oekraïne afreist, is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de single begin maart gepresenteerd.