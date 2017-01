The Weeknd en Alicia Keys zingen bij Grammy's

LOS ANGELES - The Weeknd en Alicia Keys geven bij de uitreiking van de Grammy Awards een optreden. Dat heeft de Recording Academy, de organisatie achter de uitreiking, dinsdag bekendgemaakt. Eerder al werd bekendgemaakt dat Adele, John Legend, Bruno Mars en Metallica op het podium staan.

Door ANP - 31-1-2017, 16:34 (Update 31-1-2017, 16:34)

The Weeknd treedt samen met Daft Punk op en Alicia Keys krijgt versterking van countryster Maren Morris. Anderson .Paak is eveneens gevraagd om een optreden te geven. Hij wordt bijgestaan door hiphopgroep A Tribe Called Quest en voorman van The Foo Fighters, Dave Grohl.

De uitreiking van de Grammy's heeft plaats op 12 februari. Het is de 59e keer dat de muziekprijzen worden uitgereikt.