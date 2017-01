Cornald Maas noemt loting O’G3NE gunstig

HILVERSUM - Songfestivalkenner Cornald Maas is optimistisch over de loting van het Eurovisiesongfestival. Volgens Cornald is het niet ongunstig dat de dames van O’G3NE in de tweede halve finale op 11 mei aan bod komen.

Door ANP - 31-1-2017, 18:00 (Update 31-1-2017, 18:00)

O’G3NE neemt het in de halve finale op tegen onder meer Denemarken, Oostenrijk, Ierland, Zwitserland, Israël, Noorwegen en San Marino. Cornald: ''Jammer dat België in de eerste halve finale zit, want van onze zuiderburen krijgen we altijd ontzettend veel punten."

De landen waar Nederland qua punten niet op kan rekenen zitten gelukkig in de eerste halve finale, zegt de songfestivalkenner. Cornald: ''Dan heb ik het over de landen die zelfs The Common Linnets in 2014 geen punten gaven, zoals Georgië, Montenegro, Azerbeidzjan, Albanië. We zitten nu met veel West-Europese landen in de halve finale en daarmee kan Nederland op meer punten rekenen. Qua concurrentie zitten we tussen de landen die Nederland wel zien zitten."

Leuk is het wel dat Nederland voor het eerst in vijf jaar weer eens in de tweede halve finale staat, vindt Cornald. ''Dat is sinds Joan Franka in 2012 al niet meer gebeurd'', zegt hij.

Cornald noemt het een beetje koffiedik kijken om de kansen van O’G3NE nu al in te schatten. Dat ze als derde in de show op het podium komen zegt niet zoveel. ''Bij Douwe Bob vorig jaar maakte het wel wat uit, want zijn nummer Slow Down had verderop in de show beter tot zijn recht kunnen komen. Maar hoe dan ook, O’G3NE moet altijd van de eigen kracht uitgaan. Hun nummer moet goed genoeg zijn, op welke startpositie dan ook." De meest gunstige uitgangspositie is aan het einde van een halve finale, zegt Cornald. ''Maar ook dat biedt geen garantie. De Toppers traden in 2009 als laatste op met Shine, maar haalden de finale niet."

Cornald Maas is nauw betrokken bij de Nederlandse inzending. Volgens hem is O’G3NE nu druk met het vervolmaken van het liedje waarmee ze naar Kiev afreizen. Begin maart wordt het liedje gepresenteerd.