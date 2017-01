Dave Dekker is weer vrijgezel

AMSTERDAM - Dave Dekker is weer vrijgezel. Het is uit met met zijn vriendin Ginny, met wie hij anderhalf jaar samen was. Dit vertelt Dave in zijn docusoap Dave Dekker dendert door.

Door ANP - 31-1-2017, 18:31 (Update 31-1-2017, 18:31)

''Het is pas kort geleden, dus het is nog even wennen'', vertelt de zanger en realityster. Hij is blij dat hij wat afleiding vindt in zijn werk. ''Als ik alleen thuis had gezeten, dan was ik wel heel verdrietig geweest."

Dave die in 2007 de hoofdrol van de jonge Ciske de Rat speelde en later ook meedeed aan The Voice Kids, begon vorige week maandag met zijn docusoap. Naast zijn familie had hij ook een aflevering opgenomen met zijn vriendin.