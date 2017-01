Xandra Brood treft schikking met Wild Romance

AMSTERDAM - Xandra Brood heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over het gebruik van de bandnaam Wild Romance door Dany Lademacher. Dit meldt het AD die de rechtszaak dinsdag in de rechtbank in Amsterdam bijwoonde.

Door ANP - 31-1-2017, 18:55 (Update 31-1-2017, 18:55)

De groep blijft bestaan, maar betaalt aan de weduwe van Herman Brood vijf jaar lang een bedrag voor het gebruik van de naam. De rechter hoefde dus geen vonnis te vellen.

Xandra is opgelucht over de uitkomst van de rechtszaak, vertelt ze aan de krant. ''Mooi dat zij kunnen optreden en ik de rechten over de naam behoud. Ik krijg er geld voor maar geen enorm bedrag", zegt ze. Dany Lademacher was gitarist van Herman Brood & His Wild Romance.