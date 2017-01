Huis van Demi Lovato op gevaarlijke plek

LOS ANGELES - Het landhuis van actrice en zangeres Demi Lovato in Hollywood Hills is in de gevarenzone beland. Op haar oprit eindigde maandagavond een modderstroom, afkomstig van een hoger gelegen huis op de heuvel. De oorzaak van de grondverschuiving is een storm, meldt TMZ. Autoriteiten hebben de toegangsweg naar de woning afgezet.

Door ANP - 31-1-2017, 21:06 (Update 31-1-2017, 21:06)

Demi kocht het landgoed in september voor 8,3 miljoen dollar, omgerekend 7,86 miljoen euro. De actrice en zangeres woont er volgens TMZ nog niet. Haar optrekje van ruim 500 vierkante meter staat niet ver van een andere woning die eerder deze maand werd geraakt door een aardverschuiving.