Courtney Love in film over broers Menendez

ANP Courtney Love in film over broers Menendez

LOS ANGELES - Courtney Love heeft een rol te pakken in de televisiefilm over de familie Menendez. De twee zoons van dat gezin, Lyle en Erik, vermoordden in 1989 hun beide ouders.

Door ANP - 1-2-2017, 1:58 (Update 1-2-2017, 1:58)

De zangeres, die eerder te zien was in onder meer The People vs. Larry Flynt en Sons of Anarchy, speelt volgens Billboard moeder Kitty in de film. Wie de rollen van de overige leden van het gezin gaan spelen is nog niet bekend. De film is het tweede project rond de moorden dat momenteel in de maak is. Zender NBC werkt aan een achtdelige serie over de misdaad.

De moorden kregen in 1989 veel aandacht, omdat vader Jose Menendez in het bestuur van verschillende Hollywoodbedrijven zat. Het was niet meteen duidelijk dat de zoons erachter zaten; de politie ging hen pas verdenken nadat ze het familiefortuin meteen na de dood van hun ouders gebruikten om een jetsetleventje te gaan leiden. Uiteindelijk bekende Erik aan zijn psychiater, die dat met zijn vriendin deelde. Zij stapte naar de politie.

Lyle en Erik Menendez hebben altijd verklaard tot hun daad gekomen te zijn door jarenlange mishandeling door hun ouders. Hun vader zou hen seksueel misbruikt hebben en hun moeder wist dat, maar zou het hebben laten gebeuren. De mannen, die 20 en 18 waren ten tijde van de moord, werden beiden veroordeeld tot levenslang.