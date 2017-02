Khloé zocht toevlucht in eten na dood vader

LOS ANGELES - Na de dood van haar vader in 2003, at Khloé Kardashian 'letterlijk alles' om haar verdriet te onderdrukken. Dat vertelt de realityster in haar programma Revenge Body.

E! plaatste dinsdag een fragment online van de uitzending die deze week wordt uitgezonden. Daarin vertelt een deelnemer dat ze veel is aangekomen na de dood van haar vader. "Ik weet tot op zekere hoogte hoe je je voelt", reageert Khloé in de clip. "Ik was 19 toen mijn vader overleed. Je zit in een neerwaartse spiraal. En mijn spiraal was eten."

Robert Kardashian, vooral bekend als lid van het advocatenteam van O.J. Simpson, overleed na een kort ziekbed aan slokdarmkanker. "Ik kwam enorm veel aan", vertelt Khloé. "Ik onderdrukte zoveel gevoelens, dat het me opvrat. En daardoor ging ik weer letterlijk alles eten."

Khloé viel onlangs bijna twintig kilo af. In het programma staat ze mensen bij die ook willen afslanken.