ANP Jinek trekt recordaantal kijkers

AMSTERDAM - Eva Jinek heeft dinsdagavond een recordaantal kijkers getrokken met haar talkshow. 1,06 miljoen kijkers stemden af op Jinek, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Volgens Mediacourant keken nooit eerder zo veel mensen naar de talkshow.

Door ANP - 1-2-2017, 9:47 (Update 1-2-2017, 9:47)

Het is de derde keer dat Jinek meer dan een miljoen kijkers trok. De eerste keer was in januari 2015 na de aanslag op Charlie Hebdo, de tweede keer begin vorige maand. Jinek profiteert de laatste weken van de teruglopende kijkcijfers van RTL Late Night. Die talkshow trok dinsdagavond 625.000 kijkers.

Het best bekeken programma van de dinsdag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Dat trok 2,37 miljoen kijkers. Opgelicht volgt met 1,64 miljoen kijkers op de tweede plaats, De rijdende rechter maakt met 1,61 miljoen kijkers de top drie compleet.