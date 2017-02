Liefdestripje Selena en The Weeknd zit erop

VENETIË - De eerste vakantie van Selena Gomez en The Weeknd als stelletje is achter de rug. De tortelduifjes, die een paar dagen in Italië vertoefden, pakten dinsdag het vliegtuig terug naar huis. Diverse entertainmentsites zagen de twee vertrekken uit Venetië.

Door ANP - 1-2-2017, 10:00 (Update 1-2-2017, 10:00)

Selena en Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd, konden hun liefdestripje niet geheim houden. Fans van de zangeres spotten de twee vrijdag in Florence. Daar bezochten Selena en Abel onder meer de Uffizi, het wereldberoemde kunstmuseum.

Terwijl ze nog in Italië was, bevestigde Selena haar gescharrel met The Weeknd. Maandag verscheen op haar Instagram een video van een boottochtje in Venetië. De beelden, waarin haar nieuwe geliefde te zien was, voorzag ze van een hartje-emoji.

Gefluisterd wordt dat de twee van plan zijn samen naar de uitreiking van de Grammy Awards te gaan. The Weeknd treedt op tijdens de awardshow. Hij zou al geïnformeerd hebben of Selena, die ook op de gastenlijst staat, mee mag als zijn ‘plus one’.